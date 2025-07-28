La Pobla, Puigverd, La Fuliola, Raimat, Jaume I y La Bordeta ponen el punto final a sus fiestas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Ponent ha vuelto a vivir un fin de semana estival repleto de fiestas mayores y ayer pusieron punto final a, entre otras, las de La Pobla de Segur, La Fuliola, Puigverd de Lleida, Raimat y los barrios leridanos de Jaume I La Bordeta con todo tipo de actividades y espectáculos. En La Pobla la última jornada festiva arrancó con un tobogán urbano en el Passeig Ribera de Segur que hizo las delicias de los más pequeños y acalorados. Por la tarde hubo la entrega de los premios Fem Colla y a las ocho hubo una cantada de habaneras a cargo de Les Veus del Segrià. Por otro lado, en Puigverd se despertaron a golpe de trabuco gracias a la actuación de los Trabucaires dels Trons y poco después del mediodía hubo un espectáculo infantil. Por la tarde se hizo la fiesta de la espuma en la plaza mayor y cerraron el día con una actuación de Hola Raffaella, un tributo a la cantante italiana Raffaella Carrà. A su vez, en La Fuliola comenzaron el domingo con un baile de sardanas, un campeonato de videojuegos, un festival de agua y una sesión de baile nocturna.

En Raimat arrancaron su último día de fiesta con una misa cantada y un acto de homenaje a la gente mayor de la población a cargo de la asociación de vecinos. Por la tarde hubo el torneo de ‘botifarra’ y un Escala en Hi-fi. La jornada acabó con un correfoc y un castillo de fuegos artificiales. Por otro lado, en Jaume I disfrutaron de una actuación musical y de fuegos artificiales, y en La Bordeta se despidieron de las fiestas con una cantada de habaneras y, como no, fuegos artificiales.