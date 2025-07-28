Más de 120 acordeonistas para celebrar los 50 años del certamen de Arsèguel

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Los amantes de la música tradicional contaron ayer con tres conciertos a lo largo de todo el día en el marco de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que acaba mañana después de haber acogido la actuación de 124 acordeonistas para celebrar los 50 años del certamen. Tras la jornada central de la Trobada que se celebró el sábado en Arsèguel, el pueblo acogió dos nuevas actuaciones, una por la mañana, a cargo de músicos catalanes, y otro por la tarde, en el envelado, con alumnos de las colonias y los talleres de la Escola Folk del Pirineu, en el que los asistentes, muchos de ellos familiares de los niños y niñas, bailaron al ritmo de la música tradicional. A última hora de la tarde fue el turno de subir al escenario de la plaza dels Oms, ante la Catedral de Santa Maria, con un nuevo lleno absoluto y con un concierto que consiguió la complicidad entre músicos y público.

Entre los intérpretes no faltaron clásicos como el catalán Carles Belda, el colombiano Antonio Rivas y Kent Biswell, o los portugueses del Trío Lopes: Yannick Lopes, Yohann Lopes y Januario Lopes. Hoy será el turno del penúltimo concierto, en el Casino Ceretà de Puigcerdà, a las 21 horas, y mañana, en la Colegiata de Santa Maria de Castellbò, a las 20 horas.