Mercadona estrena una nueva web para buscar trabajo más ágil y personalizada

Mercadona ha abierto las puertas de su nuevo portal de empleo, una herramienta "completamente renovada" que supone un cambio radical en la forma de gestionar las candidaturas para conectar con el talento, según informó la compañía en un comunicado.

Este nuevo espacio, caracterizado por ser más intuitivo y ágil, permite a cualquier persona interesada en trabajar en Mercadona crear su perfil personal "de forma ágil, recibir propuestas de la empresa conforme a sus preferencias y hacer seguimiento de los procesos de selección en los que esté participando", según apuntaron las mismas fuentes.

A diferencia del anterior portal, donde no se guardaban los perfiles de los candidatos y era necesario inscribirse repetidamente en cada vacante, introduciendo los datos en cada ocasión, esta nueva plataforma ofrece una experiencia mucho más fluida y centrada en el usuario.

Enfoque centrado en el candidato

En esta nueva herramienta, Mercadona pone el foco en el candidato. "Hemos diseñado un portal intuitivo, de navegación clara y pensado para que optar a trabajar en Mercadona sea más sencillo", destacó al respecto la responsable de Captación de Talento de la compañía, Marina Ramírez.

Funcionamiento del nuevo sistema

Actualmente, cualquier persona interesada en trabajar en la cadena de supermercados puede crear un perfil único que se mantiene activo en la plataforma. Los candidatos pueden inscribirse subiendo su currículum, conectando con LinkedIn o rellenando los datos manualmente, además de indicar sus preferencias por jornada, tipo de contrato, ubicación o área de interés.