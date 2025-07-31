Un incendio en la antigua piscina de Gardeny provoca una gran columna de humo en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Nueve dotaciones de los bomberos de la Generalitat trabajan en para extinguir un incendio en el Turó de Gardeny, que afecta las instalaciones de la antigua piscina municipal, que lleva años abandonada y llena de residuos que han ardido. Los bomberos han recibido un aviso a las 18.31, cuando ya era visible una gran columna de humo negro desde buena parte de la ciudad.