CaixaGuissona premia la excelencia de 36 alumnos de Bachillerato con becas para sus estudios

El programa de becas de CaixaGuissona ha beneficiado a 36 alumnos de Bachillerato de ocho centros educativos de la demarcación por sus brillantes expedientes académicos. Se trata de la 14ª edición de esta iniciativa que reconoce el esfuerzo, la constancia y el mérito del alumnado. En concreto, este año han recibido las ayudas 28 chicas y 8 chicos de institutos de Guissona, Cervera, Tàrrega, Agramunt, Ponts, Calaf, Bellpuig y Solsona.

Las becas, que se otorgan a los tres mejores estudiantes de cada centro, tienen una dotación económica de 1.000 euros por el primer premio, 500 euros por el segundo y 250 euros por el tercero. El objetivo es ayudar a financiar los futuros estudios universitarios del alumnado. Este año las orientaciones académicas más escogidas de entre los premiados evidencian el creciente interés por ámbitos como la Medicina, la Biomedicina, la Inteligencia Artificial o la Ingeniería Aeroespacial.

A través del programa de becas, CaixaGuissona reafirma su compromiso con la formación y desarrollo del talento local, especialmente en el ámbito rural. Desde su creación ha ayudado a más de 400 alumnos y concedido más de 200.000 euros.