Éxito del taller de postres de LleidaJove en el 'casal' de Els Mangraners de Lleida

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Con una veintena de inscritos, el taller de Cuina de Postres i Dolços es uno de los más exitosos de la programación veraniega de LleidaJove, que organiza el ayuntamiento de Lleida en diferentes puntos de la ciudad. Las propuestas están dirigidas a jóvenes de entre 12 hasta 30 años y varían según las necesidades de cada franja de edad. El casal cívico de Els Mangraners dispone de un gran espacio de cocina que ha acogido durante el pasado mes este taller, en el que se han elaborado todo tipo de recetas de repostería. Ayer, los participantes tuvieron que cocinar cinnamon rolls (o rollitos de canela), pero también han aprendido a elaborar mousses de chocolate, tartas de manzana, pasteles de red velvet, muffins y cookies. Los cocineros y cocineras suelen “probar los postres una vez se han enfriado pero, si sobran, también se los pueden llevar a casa... ¡Aunque eso es difícil que suceda!”, explicó una de las monitoras del taller.

De hecho, las propuestas de LleidaJove relacionadas con la cocina suelen tener mucho éxito, por lo que “hemos decidido repetirlas este año. Paralelamente, las salidas al aire libre y los campos de trabajo también han llenado las plazas”, apuntó Xavi Blanco, concejal de Juventud, durante su visita a los participantes de la actividad. “Este verano hemos aumentado la oferta de manera considerable, con 57 actividades y 700 nuevas plazas, hasta llegar a las 1.407. Además de julio, también hemos programado talleres para el mes de agosto para poder llegar a más jóvenes”, señaló el concejal. “El ocio es fundamental para trabajar aspectos que dentro del horario lectivo quedan un poco más diluidos. LleidaJove está pensado para generar espacios de relación entre jóvenes en los que aprenden distintas disciplinas, trabajan valores y la cohesión social”, afirmó.