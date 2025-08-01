Nuevo récord histórico del digital de SEGRE: alcanza los 7 millones de páginas vistas en un mes

Si hace unos días explicamos que el digital de SEGRE había alcanzado en el mes de junio la cifra de los 5 millones de páginas vistas , un julio informativamente excepcional ha traído un nuevo hito para el entorno digital del diario. Y es que, a falta de conocer la auditoría OJD de medios digitales (sale a mediados de mes), según datos internos este mes de julio se han alcanzado en la web las 7 millones de páginas vistas (noticias leídas) y se ha alcanzado la cifra de los 2,2 millones de usuarios únicos. En números redondos, 7.070.000 de páginas vistas y 2.141.000 usuarios únicos.

Contexto de cifras

Para poner el hito en contexto, el mes anterior (junio) fueron 5 millones de páginas vistas y 1,3 millones de usuarios. Para poner todavía más contexto, cuando la web de SEGRE cambió de plataforma , en septiembre del 2023, obtuvo 1,3 millones de páginas vistas y 290.000 usuarios únicos. Cifras que este julio hemos multiplicado por 5 y por 8, respectivamente.

Si hablamos de grandes cifras, en redes sociales como Instagram durante los últimos 30 días SEGRE ha alcanzado los 13 millones de visualizaciones de contenido.

Les anteriores grandes cifras del digital de SEGRE fueron durante la pandemia del coronavirus. En marzo del 2020 se superó por primera vez la barrera de los 5 millones de páginas vistas, y pocos meses después, por el confinamiento de Lleida, la cifra aumentó en un pico inédito de 7 millones de páginas.

Les cifras anuales, también de récord



Estas buenas cifras del mes de julio van acompañadas de unas altas cifras durante la primera mitad de este 2025, de enero a julio, en lo que el digital de SEGRE ha alcanzado las 35 millones de páginas vistas y los 6,7 millones de usuarios únicos. Si sigue esta estela, SEGRE podría conseguir el mejor año digital de su historia.

Distancia con respecto a la competencia



El mes de junio hicimos la comparativa con los principales competidores de SEGRE. La Manyana, según la auditoría OJD, contaba 162.000 páginas vistas, por lo que SEGRE multiplicaba por 30 estos datos. Este mes, presumiblemente, esta cifra de multiplicación aumentará notablemente.

Otros medios de Lleida que destacan en la lista del OJD son PallarsDigital, Lleidadiari y NovaTàrrega.