La AEMET lo confirma: Una ola de calor llega este domingo a la Península, con máximas de casi 45ºC, y durará al menos hasta el jueves

Una ola de calor afectará este domingo a buena parte de la Península, especialmente en el centro y en la mitad sur, con temperaturas que serán muy altas tanto de día como de noche y que rozarán los 45ºC, una situación que durará al menos hasta el jueves, según el aviso especial emitido este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De este modo, tras el breve episodio de inestabilidad que se va a producir este viernes en el centro y cuadrante sudeste peninsular, a partir de este sábado se iniciará un ascenso ligero a moderado de las temperaturas que se generalizará durante los días posteriores, dando lugar a un probable episodio de ola de calor

La configuración sinóptica asociada será bastante estacionaria, con altas presiones atlánticas extendiéndose sobre gran parte del territorio y una dana posicionada al oeste peninsular, favoreciendo así la entrada de una masa de aire cálida y seca desde el continente africano que afectará a gran parte de la Península. Este hecho, unido a la elevada insolación de la época, hará que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año.

El portavoz de AEMET, Rubén del Campo, ha precisado que "es probable" que continúe el calor intenso en los días siguientes a esta ola de calor en muchas zonas del país. En concreto, durante el episodio, se superarán los 42ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir y no se bajará de 23-25ºC en puntos del Mediterráneo, así como zona centro y mitad sur.

Por días, ha explicado que este viernes habrá una inestabilización de la atmósfera lo que dará lugar a la formación de tormentas a partir del mediodía, que podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas de rachas muy intensas de viento, también de granizo, especialmente en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Andalucía Oriental y Cataluña.

Para el sábado, aún habrá algo de inestabilidad y se formarán de nuevo tormentas en áreas montañosas del centro y del nordeste de la Península, sobre todo en el Pirineo catalán, que podrán extenderse a zonas aledañas. Localmente, estas tormentas podrán ser de intensidad fuerte, aunque serán menos frecuentes que el viernes.

En el resto del país, se prevén cielos despejados y temperaturas en ascenso en Galicia y en el sur de la Península. Pontevedra y Ourense rondarán los 36ºC de máxima, mientras que Sevilla, Córdoba y Badajoz llegarán a 40ºC, informa Del Campo.

El domingo habrá una subida generalizada de las temperaturas y el calor será muy intenso. El portavoz ha señalado que se prevé que comiencen a superarse los umbrales de la ola de calor pues se llegarán a los 38ºC en el sur de Galicia y en buena parte del centro y sur de la Península. En los valles del Guadiana y Guadalquivir, ciudades como Badajoz, Córdoba y Sevilla alcanzarán temperaturas de entre 42-44ºC.

Por otra parte, la subida de las temperaturas continuará el lunes y se extenderán de forma más significativa al interior de la fachada cantábrica, donde podrían ser localmente notables. Durante esta jornada, los valores cercanos a 40ºC se registrarán de nuevo en torno a las principales depresiones de la mitad sur peninsular, extendiéndose este día también a la cuenca baja del Miño, y siendo muy probable que se superen los 42ºC en el entorno del Guadiana y el Guadalquivir.

Se espera un ambiente muy caluroso desde primeras horas y habrá puntos del Mediterráneo, Andalucía y Extremadura en los que no se bajará de 24ºC, como en Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz o Cáceres.

De cara a la tarde se superarán los 40ºC en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía, pero también en el sur de Galicia, como en Ourense, se podría rondar los 42ºC. En Córdoba y Badajoz incluso se podría alcanzar los 33-44ºC. Además, se espera un calor intenso en el norte también y ciudades como Burgos, Soria, Palencia, Logroño, Pamplona o Zaragoza tendrán máximas de 35-37ºC.

El martes se espera que sea el día más cálido del episodio

El portavoz de la AEMET prevé que el martes, aunque es probable que se produzca un descenso notable de los termómetros en el Cantábrico, podrían subir algo más las temperaturas en la mayor parte de la Península por lo que, como ha indicado, "por ahora, el martes 5 de agosto sería el día más caluroso del episodio".

De esta manera, salvo en el norte de Galicia y comunidades cantábricas, donde las máximas estarán en torno a 25-30ºC, en la mayor parte de la Península se superarán los 38ºC y los 40ºC en el sur de Galicia, zonas del nordeste, en la zona centro y mitad sur.

En este sentido, Ourense, Lleida o Madrid estarán en torno a los 40ºC, al igual que Salamanca, Cáceres o Albacete. Mientras tanto, en Badajoz o Córdoba se podría rondar los 44ºC, tras una madrugada del martes en la que en puntos del Mediterráneo, centro y mitad sur, no se habrá bajado de 24-25ºC.

A partir del miércoles "aumenta la incertidumbre en el pronóstico", según AEMET que añade que el escenario más probable es que las temperaturas vuelvan a ascender de forma significativa en puntos del tercio norte peninsular, mientras que en el resto de la Península se producirían ligeras variaciones manteniéndose los valores anormalmente cálidos para la época, por lo que la duración de la ola de calor se podría extender hasta al menos el jueves 7.

De cualquier forma, Del Campo ha afirmado que seguirá siendo "una jornada muy calurosa" y podrán superarse los 40-42ºC en puntos del centro y en zonas más amplias de la mitad sur, donde continuará el calor muy intenso.

Asimismo, se espera que desde el jueves ese calor se intensifique en las comunidades cantábricas y ha puntualizado que "quizás" de cara al próximo viernes y al fin de semana haya un descenso algo más notable de las temperaturas. En cualquier caso, ha reiterado que "aunque todavía habría un calor intenso, no serían valores tan extremos".

A lo largo de la semana, con este ambiente tan cálido, propiciado en parte por una masa de aire africano muy cálido y también por la presencia de cielos despejados, se esperan pocas lluvias. A mediados de semana podrían formarse algunas tormentas en zonas de montaña, pero "en general y en principio de poca importancia", según explica el portavoz de AEMET.

En el caso de Canarias, la próxima semana también subirán las temperaturas, no tanto como para "hablar a priori de ola de calor", pero se superarán los 32-34ºC en amplias zonas de las islas, especialmente en las medianías orientadas al sur, ha finalizado Del Campo.