La Policía alerta sobre cómo actuar ante la nueva estafa del billete de 50 euros en el parabrisas del coche

La Policía Nacional ha lanzado una advertencia sobre una estafa que está afectando a varios conductores este verano. El método, conocido como “la estafa del billete de 50 euros”, consiste en colocar un billete falso en el parabrisas de un vehículo para atraer la atención del conductor. El objetivo de los delincuentes es que la persona baje del coche para recoger el dinero y, en ese momento, proceder al robo de objetos del interior del vehículo o incluso del propio coche.

Esta técnica de engaño se basa en una estrategia psicológica muy efectiva, al generar una falsa sensación de suerte o beneficio inesperado. Aunque se trata de un método tradicional, su incidencia ha aumentado recientemente, lo que ha llevado a las autoridades a iniciar campañas de prevención y concienciación.

¿Cómo actúan los estafadores?

Los fraudes suelen producirse en aparcamientos poco transitados o en zonas con escasa iluminación, donde los ladrones pueden operar con menor riesgo de ser vistos. Una vez que el conductor se detiene y encuentra el billete en el parabrisas, la reacción común es salir del coche para recogerlo. Es en ese instante cuando los delincuentes aprovechan para actuar.

En muchos casos, las víctimas dejan las llaves puestas o el coche encendido, facilitando el robo. También es habitual que los estafadores operen en grupo: mientras uno distrae, otro sustrae objetos del interior o incluso arranca el vehículo.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Las autoridades han emitido una serie de pautas claras ante la aparición de esta estafa. Si se detecta un billete en el parabrisas:

No bajar del vehículo en ese momento.

Desplazarse a una zona concurrida o iluminada antes de salir del coche.

No dejar nunca el coche abierto ni con las llaves puestas, ni siquiera en paradas breves.

Avisar a la Policía en caso de encontrar un elemento sospechoso en el vehículo.

No retirarse nunca hacia la parte delantera del coche si se decide bajar, ya que es una zona expuesta a posibles maniobras delictivas.

¿Por qué está creciendo esta estafa?

Aunque los fraudes digitales dominan el panorama delictivo en 2025, las estafas tradicionales siguen siendo altamente efectivas. Los delincuentes están recuperando métodos clásicos que combinan sencillez y engaño psicológico. Uno de los factores que explican su eficacia es que muchas personas han relajado sus medidas de precaución en el mundo físico, centrándose casi exclusivamente en amenazas online.

Este tipo de fraude también se dirige frecuentemente a personas mayores o poco familiarizadas con técnicas de prevención, aprovechando su vulnerabilidad.

Qué hacer si detectas un intento

Incluso si no se ha producido el robo, es importante comunicar cualquier intento o comportamiento sospechoso a la Policía Nacional. Estas denuncias permiten elaborar mapas de incidencia y detectar patrones de actuación que ayudan en las investigaciones policiales.

La prevención y la colaboración ciudadana son claves para combatir este tipo de delitos. Actuar con cautela ante situaciones inusuales y seguir las recomendaciones de seguridad puede evitar grandes perjuicios.

Las bandas organizadas tras estos fraudes

Las investigaciones revelan que detrás de estas estafas suelen encontrarse grupos organizados, con roles bien definidos: unos vigilan, otros colocan los señuelos y otros ejecutan el robo. Esta coordinación les permite actuar rápidamente y minimizar el riesgo de ser descubiertos.

Los coches de gama media o alta, o aquellos que tienen objetos visibles en el interior, son los preferidos por estos delincuentes. También seleccionan momentos del día con menor afluencia de personas o vigilancia policial, como primeras horas de la mañana o últimas de la tarde.