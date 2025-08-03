Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Beber zumo y agua es la combinación ideal ante las olas de calor porque el agua por sí sola no es suficiente para mantenerse hidratado en estas situaciones, según un comunicado del Fruit Juice Science Center (FJSC). Carrie Ruxton, nutricionista y asesora científica de FJSC, asegura que los estudios demuestran que las bebidas con electrolitos y azúcares naturales, como el zumo de naranja, se absorben en el cuerpo "de manera más efectiva que el agua, especialmente bajo estrés por calor o después de un esfuerzo físico".

Ruxton recomienda especialmente tomar zumos 100 % naturales diluidos en agua (1 vaso de agua por 1 de zumo). Además, también se pueden consumir alimentos ricos en agua como frutas (sandía, melón) y verduras, así como bebidas como el gazpacho y los zumos naturales.