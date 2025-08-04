‘Escape room’ entre balas de paja: se estrena la quinta temporada del laberinto de paga de un pueblo de Lleida

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El Laberint de Palla de Sant Ramon abrió el sábado su quinta temporada con 130 inscritos para el fin de semana y con la previsión de llegar a los 2.000 visitantes. Laura Marbà y Emma Pons, de la asociación La Mansa —que impulsa esta actividad turística-, explicaron que “cada año cambiamos el recorrido y la familia de la que se tiene que completar el árbol genealógico, que en esta ocasión es la familia de horneros (Panarra)”. También recordaron que esta propuesta “nació a raíz de la pandemia en un momento en que había muchas restricciones y poca oferta de ocio en las zonas rurales”. Marbà y Pons se quedaron “sorprendidas” por la buena acogida de la iniciativa desde su primera edición. A partir de entonces crearon una página web y promocionaron más el Laberint de Palla, que ya se ha convertido en visita obligada del verano en la Segarra”.

Uno de los primeros grupos que estrenó el quinto Laberint de Palla de Sant Ramon fue la familia de Eugènia Montfort, natural de un municipio del Baix Llobregat y con casa en Collfred (Artesa de Segre) donde pasan unos días, afirmó que “hemos venido con la expectativa muy alta”. Joaquín Mateo, de la misma familia, comentó que “en un momento me he perdido” pero “al final hemos podido encontrar todos los personajes y completar el enigma”. Mateo dijo que “tiene una dificultad mediana” aunque recomendó “hacerlo en grupo”. Esta familia había visitado anteriormente dos laberintos de maíz.

El Laberint de Palla está formado por 400 balas de paja y los participantes deben resolver un enigma en menos de 30 minutos. En los pasadizos deben encontrar los retratos de los 15 personajes que incluyen pistas para saber si se trata del abuelo, la tía, el heredero o la pubilla. El Raimon, la Marga, la Dolça o el Farina son algunos de los protagonistas de esta trama.

Abierto de jueves a domingo hasta el próximo 14 de septiembre

El laberinto estará abierto hasta el 14 de septiembre, de jueves a domingo de 18:00 a 22:00 h. La última semana de agosto funcionará del 26 al 29. Los días 30 y el 31 de agosto estará cerrado. A partir de las 21.00 h es imprescindible llevar frontal o linterna. La entrada tiene un coste de 5€ por persona, excepto para los menores de 5 años que es gratuita. Desde la organización se recomienda que los equipos sean de entre 2 y 8 personas, aunque pueden ser de máximo 20 personas. Para participar es necesario realizar reserva previa a través de la web www.laberintdepalla.cat.