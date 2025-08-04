Lleida se convierte en la capital de las smash burger: buscan las mejores de la ciudad

Publicado por segre Creado: Actualizado:

The Champions Burger llega por primera vez a Lleida con su edición Smash, el primer campeonato nacional de hamburguesas smash, que recorrerá más de 10 ciudades españolas buscando la mejor propuesta elaborada con esta técnica culinaria que está causando furor. Entre el 7 y el 17 de agosto de 2025, la capital ilerdense se convertirá en la octava parada de esta ruta gastronómica que está transformando por completo el panorama de las hamburguesas en España.

El recinto ferial de Les Firetes acogerá los food trucks de The Champions Burger, considerado el festival gastronómico más importante del año, que ahora presenta este innovador formato como respuesta a la creciente demanda de smash burgers. Esta técnica, que consiste en aplastar la carne sobre la plancha caliente formando un disco fino, crea un exterior crujiente y caramelizado mientras mantiene un interior jugoso, potenciando todos los sabores.

Cerca de 20 hamburgueserías gourmet procedentes de diferentes puntos de España participarán durante once días en este certamen. Entre ellas, destacan cuatro establecimientos catalanes que intentarán conquistar al público leridano con sus creativas propuestas. Cada restaurante presentará recetas exclusivas elaboradas específicamente para este campeonato, demostrando por qué la smash burger se ha convertido en la nueva estrella del universo gourmet.

Un evento gastronómico con figuras de renombre

El festival no solo reunirá a las mejores hamburgueserías del panorama nacional, sino que también contará con un espacio exclusivo para reconocidas figuras de la gastronomía que presentarán sus propias creaciones, aunque fuera de competición. Entre los participantes destacados se encuentra Gottan Grill, galardonado con los títulos de "Mejor hamburguesa de España" y "Mejor hamburguesa de Europa" en 2024; Faakin Smash, la innovadora propuesta del popular youtuber Joe Burger; y Cheecks's, especializada en hamburguesas de pollo frito.

Para complementar la oferta gastronómica, también estará presente el food truck de Ybarra Truck con sus patatas fritas, mientras que los amantes de los postres podrán disfrutar de dos opciones dulces: Sandgüix, con sus palos de helado de diversos sabores, y Tartas Domi.

Un éxito consolidado en toda España

Tras el rotundo éxito cosechado el año pasado, cuando más de 140.000 personas asistieron a la única edición Smash de The Champions Burger celebrada en Málaga, los organizadores han decidido ampliar significativamente el número de ciudades para satisfacer la creciente demanda. Actualmente, el evento se encuentra en Badalona, donde permanecerá hasta el 3 de agosto, y ya ha visitado Mallorca, Castellón, Granada, Jaén, Sevilla y Alicante, reuniendo a más de 500.000 asistentes en total y consolidando este innovador concepto culinario.

Después de su paso por Lleida, la siguiente parada del campeonato se anunciará próximamente, manteniendo la expectación entre los aficionados a la gastronomía callejera de calidad.

El público como jurado de la competición

Una de las características más destacadas de este festival es el protagonismo que adquieren los propios asistentes como jurado de la competición. Los visitantes tendrán la oportunidad de degustar las diferentes propuestas y votar por su favorita mediante un sencillo sistema: tras probar la hamburguesa, solo tendrán que escanear el código QR impreso en el ticket que reciben al realizar su pedido y valorarla según criterios como el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

A finales de 2025, en la última ciudad que visite The Champions Burger, se darán a conocer las 20 hamburgueserías que hayan obtenido el mayor número de votos durante todo el certamen. Estas serán las que competirán por el codiciado título de "Mejor smash burger" de España, un reconocimiento que puede transformar por completo el futuro de cualquier establecimiento hostelero.

Compromiso con la sostenibilidad

The Champions Burger Smash Edition mantiene su firme compromiso con las prácticas sostenibles y el respeto al medio ambiente. En cada ciudad donde se celebra el evento, los organizadores instalan contenedores específicos para el reciclaje de vasos reutilizables, reduciendo significativamente la generación de residuos y fomentando la conciencia ecológica entre todos los asistentes.

¿Qué son las smash burgers?

Las smash burgers representan una revolución en el mundo de las hamburguesas. A diferencia de las preparaciones tradicionales, esta técnica consiste en aplastar la carne contra la plancha caliente, formando un disco fino que se cocina rápidamente. El resultado es una hamburguesa con una textura única: crujiente y caramelizada por fuera, pero increíblemente jugosa en su interior.

Esta técnica, originaria de Estados Unidos pero que ha ganado popularidad mundial en los últimos años, permite maximizar la reacción de Maillard, responsable de los sabores tostados y del característico color dorado. El menor tiempo de cocción también contribuye a mantener los jugos naturales de la carne, ofreciendo una experiencia gastronómica más intensa.

The Champions Burger: ocho años marcando tendencia

The Champions Burger nació hace ocho años como el primer campeonato nacional dedicado exclusivamente al mundo de las hamburguesas. Desde entonces, se ha convertido en el festival gastronómico más grande de España, siendo el único que reúne en un mismo recinto a las mejores hamburgueserías del país.

Este festival, que busca reconocer a la "Mejor hamburguesa" cada año, ha impulsado la apertura de numerosos establecimientos especializados, elevando considerablemente la calidad, creatividad y diversidad de un producto que ha pasado de ser comida rápida a convertirse en toda una experiencia gourmet. Tras la excelente acogida de este formato, que en 2025 recorrerá más de 40 ciudades, The Champions Burger presenta ahora su Smash Edition, con la que busca consolidarse también en el creciente mundo de las hamburguesas smash y continuar marcando tendencia en el sector hostelero español.