Sort cierra la Festa Major con una Diada Castellera

Sort cerró ayer una participativa Festa Major, que empezó el pasado jueves. Ayer tuvieron lugar dos actos. Por la mañana, el Parc del Riuet acogió la Diada Castellera con la actuación de los Malfargats de Pallars y el Castellers de Foix de Cubelles, que levantaron varios castells y pilars ante un numeroso público. Por la tarde, en la plaza Major tuvo lugar una cantada de habaneras con Escamot Calderada.

Uno de los actos más multitudinarios fue la verbena del sábado por la noche Orquestra Catalana, Crit y Dj Matt Lasong. Anteayer también hubo parque acuático en la piscina municipal, el espectáculo familiar de acrobacias Shake Shake Shake de la compañía Pakipaya y la Ballada Popular de Rigodons, a cargo de la Associació Cultural Redort y Òmnium Pallars. Vecinos y turistas han disfrutado de cuatro días de fiesta.