Doctor Prats pondrá música a la Festa Major de Guissona

El ayuntamiento de Guissona dio a conocer ayer la programación musical de la Festa Major del municipio, cuya celebración está prevista del 5 al 8 de septiembre. La banda catalana Doctor Prats, nacida en Terrassa hace once años, encabezará la decena de conciertos previstos para este año, que se llevarán a cabo en la zona deportiva ante el pabellón 1 d'Octubre. El grupo presentará el sábado 6 de septiembre su último disco, publicado este año, titulado F5. La misma noche, están previstas las actuaciones de Les Coco y el DJ David Beatz. En cuanto al resto de días, la concejalía de Fiestas ha programado los conciertos de La Oreja de Tik Tok y las DJ Anna Gisbert y Luara Bearka (el viernes 5), el grupo Akelarre y el DJ Bernat Márquez (el domingo 7). Se trata de artistas que “no nos dejarán indiferentes,” descacó la edil de Fiestas Agnès Pla i Ribalta.

El consistorio está ultimando los detalles del resto de actos festivos, que se harán públicos en las próximas semanas. El programa incluirá propuestas para todas las edades y gustos, así como actividades deportivas, baile de tarde, eventos infantiles, el tradicional correfoc, el correbares, ballades de sardanas, entre otras. Asimismo, la Festa Major de Guissona colaborará con entidades locales con motivo del encuentro de gigantes, el encuentro casteller y la exitosa Festa per tothom, en la que confluyen las culturas que cohabitan en el municipio.