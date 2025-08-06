Lleida, segunda ciudad más usada para nombrar calles

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Major, Església y Catalunya son los nombres de calles más comunes en Catalunya. Según los datos de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, cuenta con 106.942 vías, la gran mayoría de las cuales son calles. El nomenclátor tiene muchas referencias geográficas y representan una fuente importante para definir los nombres de las calles. En cuanto a los nombres de las ciudades Barcelona lidera el ranking con 337 calles, seguida de cerca por Lleida con 307, hasta 283 Girona, Tarragona es utilizada 265 y València 103. En el ámbito de las personalidades, Pau Casals encabeza el ranking masculino con 407 menciones, mientras que Mercè Rodoreda lidera el femenino con 138. Entre los 500 topónimos urbanos más frecuentes, el 83% de los nombres propios son masculinos. El nomenclátor también refleja una fuerte conexión con la naturaleza: el pino es el árbol más homenajeado; el rossinyol, el pájaro más presente, y el rosal, la planta más popular. Accidentes geográficos como el macizo de Montserrat o el río Llobregat también dan nombre a un gran número de vías y calles catalanas.

El jefe de la Unidad de Toponímia del ICGC, Miquel Parella, reivindica la importancia del nomenclátor de calles. “Es un acto notarial del país que nos define como nación”. Defendió que con el tiempo la toponímia ha ganado valor.