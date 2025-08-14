Aviso por tiempo violento en varias comarcas de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Protección Civil ha emitido un aviso por tiempo violento este miércoles por la tarde en varias comarcas de Lleida. Alerta de que hasta las 19.00 horas se podrán producir granizadas y fuertes rachas de viento en las comarcas leridanas del Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y el Solsonès, por lo que piden "precaución" a la población.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informado de que hay varias tormentas activas en el Pirineo y que la más intensa descarga en la comarca del Alt Urgell, donde se ha emitido un aviso de peligro muy alto por tiempo violento.