La justicia lo confirma: la popular canción ‘Baby Shark’ no fue plagio

El vídeo de ‘Baby Shark’ de Youtube tiene más de 16.000 millones de visitasEuropa Press

La Corte Suprema de Corea del Sur dictaminó el jueves que la popular canción infantil surcoreana Baby Shark no constituye plagio, al rechazar así la demanda por derechos de autor presentada por un compositor estadounidense.

Con su pegajosa letra, el video Baby Shark Dance es el más visto en YouTube con más de 16.000 millones de visitas, aproximadamente el doble que el segundo, Despacito. En 2019, el compositor neoyorquino Johnny Only, cuyo nombre real es Jonathan Wright, presentó una demanda en Seúl al alegar que el tema de 2015, de la compañía emergente educativa surcoreana SmartStudy, copiaba una canción suya publicada en 2011.

Only exigía una indemnización de 21.700 dólares y acusaba a la empresa de copiar elementos de su obra, como la línea de bajo y el ritmo.