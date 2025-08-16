Radiografía de las ‘tragaperras’

Catalunya tenía más de 28.000 máquinas tragaperras instaladas en establecimientos de hostelería en 2024, según el departamento de Economía y Finanzas. Sigue bajando la cifra de establecimientos que disponen de este tipo de máquinas recreativas. Sin embargo, todavía hay un tercio de los bares y restaurantes con al menos una y, en los municipios con rentas por debajo de la media, la oferta es un 40% superior a los que más de 1.000 habitantes más acomodados. El médico psiquiatra especialista en adicciones Josep Maria Fábregas corrobora que la situación económica de la persona “influye mucho en la adicción” a las máquinas y lamenta la falta de “restricciones” ni controles. Según las cifras publicadas por ACN, en Lleida ciudad había, según el informe de 2024, un total de 390 establecimientos con tragaperras, lo que supone una tasa de 26,9 por cada 10.000 habitantes. Por capitales de comarca, Lleida es la que tiene un mayor número de locales con estas máquinas. Le siguen Balaguer, con 44, y Tarrèga y La Seu d'Urgell, con 43 cada una. En Mollerussa hay 36; en Cervera hay 27; en Tremp, 24; en Solsona, 20 y en Les Borges Blanques, 19. A la cola se sitúan El Pont de Suert, con 9; Vielha, con 7, y Sort, con 6. Por su parte, la Associació Nacional d'Empresaris de Màquines Recreatives de Catalunya señala una reducción de locales y de máquinas a causa de la progresiva transformación del sector de la restauración, en detrimento de los “bares de barrio”, y el auge del juego en línea.