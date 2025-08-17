Dando valor al patrimonio

Concierto de habaneras con el grupo Veus del Segrià ayer en el Castell de Ciutadilla. - C.MARSIÑACH

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Associació Amics del Castell de Ciutadilla dio ayer el pistoletazo de salida a los actos de su 25 aniversario con el concierto de habaneras del grupo Veus del Segrià.

Antes de la actuación, la entidad también celebró el día del socio con la asamblea anual. El presidente, Joan Monyarch, que ocupa el cargo desde el pasado mes de mayo, explicó que la asociación nació “con el objetivo de dar valor al patrimonio del pueblo”. En este sentido, destacó que en estos 25 años se ha reactivado el molino harinero, la Casa Valls y el convento del Roser. También promueven actos culturales en el castillo y un grupo de voluntarios hace visitas guiadas cada domingo.