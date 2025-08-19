Un convoy de Agents Rurals, GEPIF y ADF sale desde Torrefarrera para ayudar a la extinción de los incendios de Castilla y León

Publicado por AZU MARTÍNEZ Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Un convoy con un total de 56 efectivos y 21 vehículos ha salido este martes por la mañana desde Torrefarrera para reforzar en las labores de extinción en los grandes incendios que afectan en Castilla y León en el marco de la ola de fuegos que arrasa en varias comunidades del Estado.

La expedición, coordinada por Agents Rurals, cuenta con la participación de 47 miembros de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), 4 efectivos del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural y 5 Agents Rurals del Departament d'Interior.

Entre los vehículos desplazados se encuentran 3 camiones de las ADF, 8 vehículos ligeros de intervención inmediata, una furgoneta logística, además de un camión y un vehículo pickup de los GEPIF. Los Agents Rurals aportan 3 vehículos todoterreno de coordinación y una unidad de apoyo de comunicaciones (UDAE).

“Nos han convocado a petición del Centro Nacional de Emergencias (CENEM), que trasladó la solicitud al Govern a través de Protecció Civil. En un primer momento no sabíamos si iríamos a Castilla y León, Extremadura o Asturias, pero finalmente el operativo se dirige a Castilla y León”, explicó Eladi Flix, jefe del Área Bàsica del Segrià del cos d’Agents Rurals y jefe de la expedición.

Está previsto que el convoy empiece a actuar mañana miércoles y se mantenga en la zona hasta el sábado, “siempre que la situación no empeore”, aclaró Eladi Flix. Las tareas asignadas serán principalmente de apoyo en la extinción de incendios y asistencia a la población civil, en coordinación con los mandos de la comunidad autónoma.

Por su parte, Ramon Torrents, presidente de la Federació dADF de Catalunya, subrayó el papel de los medios aportados: “Llevamos vehículos pesados de extinción similares a los de los Bombers, y también pickups con capacidad de 600 litros de agua, rápidos y pensados para actuar en focos secundarios o en lugares de difícil acceso”, explicó.

Torrents también destacó que las ADFs que se desplazan no dejan descubiertos sus territorios de origen, ya que mantienen recursos propios en Catalunya para seguir atendiendo posibles emergencias.

El dispositivo responde a la grave situación de incendios forestales en España, con más de 350.000 hectáreas calcinadas en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias, según las últimas estimaciones del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

A este despliegue se suma a que ayer al mediodía salió desde el Parc de Lleida un convoy de Bombers en apoyo al incendio forestal de Jarilla, en Cáceres. El operativo permanecerá en la zona hasta el viernes y cuenta con 15 vehículos y una cincuentena de efectivos, además de un avión de vigilancia y ataque y un helicóptero bombardero.