Puentes festivos en septiembre: el calendario depara dos fines de semana largos para los vecinos de Lleida

Los residentes de la ciudad de Lleida tendrán motivos para celebrar tras el periodo vacacional estival, ya que el mes de septiembre de 2025 les brindará dos oportunidades de descanso adicionales. El calendario laboral marca dos puentes festivos que permitirán a muchos leridanos disfrutar de varios días consecutivos de descanso.

El primero de estos descansos llegará con la celebración de la Diada de Catalunya, que este año cae en jueves 11 de septiembre. Esta configuración del calendario permitirá a numerosos trabajadores enlazar hasta cuatro días de asueto si pueden tomarse libre el viernes 12. Apenas dos semanas después, la fiesta mayor de Sant Miquel traerá otro fin de semana extendido, concretamente los días 27, 28 y 29 de septiembre, al ser este último lunes festivo local en la capital ilerdense.

Próximos festivos en el calendario laboral

Según el calendario oficial para este 2025, tras los puentes de septiembre, los siguientes días festivos serán el 1 de noviembre (Todos los Santos), aunque coincide en sábado; el 6 de diciembre (Día de la Constitución), que también cae en fin de semana; y el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), que sí proporciona un lunes festivo.

Para finalizar el año, las celebraciones navideñas traerán un periodo especialmente favorable para el descanso. El 25 de diciembre, festividad de Navidad, será jueves, mientras que el 26, Sant Esteve, cae en viernes, lo que configurará un bloque de cuatro días consecutivos no laborables para la mayoría de trabajadores leridanos.