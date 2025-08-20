Tesoros olvidados en cajones: móviles pre-smartphone que pueden venderse hasta por 30.000 euros

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La mayoría de teléfonos móviles antiguos previos a la era smartphone han pasado a considerarse dispositivos obsoletos, pero contrario a lo que muchos podrían pensar, algunos modelos clásicos están alcanzando valores sorprendentemente elevados en el mercado de coleccionistas. Estos aparatos, que en su día solo permitían realizar llamadas y enviar mensajes, pueden llegar a cotizarse por miles de euros en la actualidad debido a su rareza y valor histórico.

Pero a pesar de ello, algunos de estos móviles pueden llegar a costar miles de euros, porque muchos ya no se fabrican, por lo que son imposibles de conseguir –a no ser que se compren de segunda mano o en subastas.

Según pública 20bits, entre los más valiosos de la era pre-smartphone se encuentran el Orbitel Citiphone de 1987, el Motorola StarTac de 1996, el Ericsson R290 de 1999 y el Nokia Sapphire de 2005. Además:

Motorola StarTac: Desde 470 euros.

Orbitel Citiphone: Desde 1.200 euros.

Nokia 3310: Desde 1.500 euros.

Ericsson R290: Desde 2.000 euros.

Nokia 7700: Desde 2.500 euros.

Mobiera Senator: Desde 2.500 euros.

Nokia Sapphiere 8800: Desde 3.400 euros.

Motorola 8000x: Desde 4.000 euros.

iPhone 1: Desde 30.000 euros.

El más vendido de los antiguos, no obstante, es el Nokia 1100. Lanzado en agosto de 2003, no tenía cámara de fotos ni pantalla a color. Su precio era de unos 100 euros y disponía de 36 melodías o tonos para elegir, además del mítico juego de la serpiente. Otras de sus prestaciones eran la linterna, reloj, calendario, calculadora, cronómetro y agenda de contactos. Su gran ventaja: La batería BL-5C que permitía utilizar el teléfono durante más de una semana sin necesidad de cargarlo.