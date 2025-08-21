La Seguridad Social advierte: perderás el subsidio por desempleo si viajas sin autorización este verano en este caso

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Seguridad Social española ha emitido una importante advertencia para los beneficiarios del subsidio por desempleo de cara al verano. Quienes cobran esta ayuda deben tener especial cuidado si planean realizar viajes al extranjero, ya que el incumplimiento de las normativas establecidas podría suponer la pérdida inmediata de la prestación económica.

Según ha confirmado el organismo oficial, la prestación contributiva protege la situación de desempleo de aquellas personas que, pudiendo y queriendo trabajar, hayan perdido su empleo de forma temporal o definitiva, o vean reducida su jornada laboral entre un 10% y un 70%. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), como entidad responsable de gestionar estas ayudas, ha endurecido las condiciones para los desplazamientos internacionales.

Para beneficiarse de esta prestación, los solicitantes deben encontrarse en alguna de las situaciones legales de desempleo contempladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y contar con el período mínimo de cotización exigido por la normativa vigente.

Condiciones para viajar al extranjero sin perder el subsidio

El SEPE ha establecido un marco claro sobre cómo afectan los viajes internacionales al cobro del subsidio. Se permite viajar fuera del país por un máximo de 30 días naturales al año sin que esto afecte a la ayuda, siempre y cuando se informe previamente a la administración competente.

En caso de que la estancia en el extranjero se prolongue por un periodo superior a 30 días pero inferior a 90 días naturales dentro del mismo año, las prestaciones quedarán temporalmente suspendidas hasta el regreso del beneficiario. Esta suspensión no implica la pérdida definitiva del derecho, sino su paralización temporal.

Sin embargo, la situación cambia drásticamente cuando el viaje supera los 90 días de duración. En estos casos, la prestación o subsidio se extinguirá definitivamente, salvo que el desplazamiento tenga como objetivo trabajar, buscar empleo, realizar estudios que mejoren la cualificación profesional o participar en acciones de cooperación internacional.