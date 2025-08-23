El legado pictórico del artista Santiago Estruga regresa a su Mequinensa natal

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La sala municipal Miguel Ibarz de Mequinensa tenía previsto inaugurar ayer por la tarde una exposición con 16 pinturas originales del artista Santiago Estruga Aliaga, nacido en esta localidad del Baix Cinca en 1910 y afincado desde joven en Barcelona, ciudad en la que falleció a los 92 años. Las obras, que podrán visitarse hasta el 7 de septiembre, proceden del fondo del coleccionista y cirujano barcelonés Ricard Camprodon, que las ha donado al ayuntamiento. Se trata de 16 obras entre óleos, acuarelas y un autorretrato en carboncillo, principalmente de paisajes urbanos de las calles del Poble Vell, el antiguo núcleo urbano de Mequinensa, y de su iglesia, así como también de Fraga, Mora de Rubielos y Sitges, que pasarán a formar parte del fondo artístico del consistorio. La obra de Estruga –contemporáneo de Jesús Moncada, que trabajó con él en su taller– se caracteriza por una sensibilidad especial para captar la atmósfera urbana, con predilección por los rincones del Barri Gòtic y las Rambles de Barcelona. Su estilo combinaba precisión en el dibujo, equilibrio en la composición y una paleta cromática armónica, lo que le permitió dotar de vida y personalidad a escenas cotidianas a través de acuarelas y óleos que exhibió en salas de prestigio.