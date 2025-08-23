La Alpifangada de Alpicat reune a 240 participantes en su 9ª edición
La Alpifangada fue ayer de nuevo una de las actividades protagonistas de la fiesta en Alpicat. El éxito de estas pruebas de obstáculos con barro, agua y paja logró que en su 9º edición lleguen a 240 participantes. “Este año hemos incrementado la cifra de asistentes pasando de uns 90 en el 2024 a tener 200 inscritos este año antes del inicio de las pruebas”, explicó Nando Farreres presidente de la peña Alpikatrakens, organizadores de la carrera.