La Alpifangada de Alpicat reune a 240 participantes en su 9ª edición

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Alpifangada fue ayer de nuevo una de las actividades protagonistas de la fiesta en Alpicat. El éxito de estas pruebas de obstáculos con barro, agua y paja logró que en su 9º edición lleguen a 240 participantes. “Este año hemos incrementado la cifra de asistentes pasando de uns 90 en el 2024 a tener 200 inscritos este año antes del inicio de las pruebas”, explicó Nando Farreres presidente de la peña Alpikatrakens, organizadores de la carrera.