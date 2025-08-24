Día de la Independencia de Ucrania en Guissona

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Decenas de ucranianos llenaron ayer la plaza Major de Guissona para conmemorar el Día de la Independencia de Ucrania, el 24 de agosto de 1991, tras la disolución de la Unión Soviética. Lo hicieron con un concierto cuyos beneficios se destinarán a comprar ayuda humanitaria tanto para ciudadanos que se han visto obligados a huir de la guerra con Rusia como para aquellos que siguen en el país luchando. Tania Bashta, secretaria de la asociación de ucranianos de esta localidad de la Segarra (cuyo 15% de vecinos son de esta nacionalidad), explicó que “desde que empezó la guerra la conmemoración del Día de la Independencia de Ucrania ya no es una fiesta, pero es importante recordar y no olvidar que Ucrania es independiente y este día no lo podemos dejar pasar”. La celebración empezó con una feria de productos típicos del país. El concierto precedió a una cena popular con comida típica del país. También hubo parlamentos en los que pidieron “acabar con la guerra, dejar las armas de fuego y vivir con armas del corazón tras demasiadas víctimas y destrucción”. Desde el ayuntamiento de Guissona destacaron que “Ucrania es un pueblo educado y pacífico que quiere la paz y que aquí siempre ha respetado la lengua y nuestras tradiciones”.