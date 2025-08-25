La Granadella, a ritmo de Roger Mas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El cantautor de Solsona Roger Mas puso ayer el broche final a la 32 edición del Festival de La Granadella de música popular y tradicional catalana llenando el Pla de la Vila de esta localidad de Les Garrigues presentando su nuevo proyecto musical junto a la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. Después de una primera colaboración hace una docena de años que se saldó con éxito de conciertos y un trabajo discográfico, Roger Mas ha vuelto a compartir su singular repertorio con una de las coblas más sólidas y de mayor proyección en Catalunya para una segunda entrega de canciones que hizo las delicias del público. En el marco de su actual gira de presentación de este 'Volumen 2', Mas repasa temas en lengua italiana, francesa, serbia, castellana, occitana y catalana, así como algunas piezas inéditas y nuevas versiones de canciones emblemáticas de la discografía del artista.

Estaba previsto que la jornada dominical arrancara con concursos de bitlles para adultos y para niños; la 21 edición de la Trobada de Puntaires y una ballada de sardanas, amenizada con la música de la Cobla Jovenívola de Agramunt. Por la tarde, antes del concierto final, también estaba prevista una exhibición de ball de bastons, a cargo de los Bastoners del Pla de l’Aigua de Lleida.