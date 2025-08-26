Fallece la actriz Verónica Echegui

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La actriz Verónica Echegui (Madrid, 1983), cinco veces nominada al Goya y que se dio a conocer por su papel de la Juani en la película Yo soy la Juani (2006) de Bigas Luna, falleció el domingo en Madrid a los 42 años, según informó la Unión de Actores y Actrices ayer en sus redes sociales. La actriz llevaba ingresada desde finales del mes de julio en el hospital 12 de Octubre de Madrid a causa de un cáncer. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Paz (Alcobendas), donde hoy a mediodía está prevista su incineración en una ceremonia íntima.

Con más de medio centenar de títulos como actriz en su trayectoria, Echegui ganó su primer Goya en su debut como directora con el corto de ficción Tótem Loba (2021), aunque Yo soy la Juani le valió su primera candidatura al premio como actriz revelación. Volvió a estar nominada como actriz protagonista por El patio de mi cárcel (2008), de Belén Macías; y por Katmandú, un espejo en el cielo (2011), de Icíar Bollaín, por la que la actriz madrileña sí obtuvo el premio Gaudí. La actriz ganó su segundo Gaudí por su papel de reparto en L’ofrena (2020), de Ventura Durall. Además, su papel en Explota, explota (2020), de Nacho Álvarez, le valió una cuarta nominación al Goya, esta vez como actriz de reparto.

Echegui también trabajó en películas como Tocar el cielo (2007), de Marcos Carnevale; 8 citas (2008) de Peris Romano y Rodrigo Sorogoyen; La casa de mi padre (2008) de Gorka Merchant; La gran familia española (2013), de Daniel Sánchez Arévalo; o Kamikaze (2014), de Álex Pina. También participó en un capítulo de la serie Paquita Salas, de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

La última producción que Echegui estrenó fue la serie A muerte (2025), comedia romántica de Atresmedia dirigida por Dani de la Orden. Además, deja pendiente de estreno ‘Ciudad de sombras’, una serie policíaca para Netflix dirigida por Jorge Torregrosa.