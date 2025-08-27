Fin de fiestas con premio en L’Espluga Calba

Publicado por AZU MARTÍNEZ Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de L’Espluga Calba y Queviures Casa Gayà, conocida en el municipio como Cal Prior, entregaron el lunes en la cena de hermandad, del último día de fiesta mayor, el vale de 300€ que agradece la fidelidad de los vecinos a la única tienda de alimentación de este municipio en Les Garrigues. “Es el segundo verano que organizamos el juego. Durante dos meses en los tiquets de compra constaba una palabra. Los clientes tenían que reunir 12 palabras diferentes y juntas formaban una frase con la que accedían al sorteo final. En la cena de hermandad dimos el premio”, explicó Miquel Prior, gerente del comercio. En su opinión esta iniciativa “ha animado a vecinos de todas las edades a coleccionar tiquets e incluso los han intercambiado, como se intercambian cromos en el patio de una escuela”.