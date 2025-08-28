Adelantamiento temerario en la C-14 en Oliana captado en vídeo: dos vehículos tienen que esquivar a una furgoneta

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La cuenta de Instagram @circuliperladreta ha difundido un vídeo donde se puede ver un adelantamiento extremadamente peligroso en la carretera C-14 a su paso por Oliana. Las imágenes, grabadas des de una cámara de salpicadero –las conocidas como dash cam–, muestran cómo una furgoneta pequeña adelanta a un más grande en un tramo con línea discontinua, pero la situación se vuelve peligrosa cuando aparecen dos vehículos en sentido contrario que se ven obligados a desviarse hacia el arcén para evitar una colisión frontal.

Este incidente recuerda el caso de un camionero leridano de 62 años detenido el 6 de agosto por realizar una maniobra similar en la carretera A-138, en el término municipal del Grado (Huesca). Los hechos ocurrieron el 1 de agosto, cuando el conductor de un vehículo articulado avanzó de forma antirreglamentaria a otro camión en un tramo con visibilidad reducida, forzando a un conductor que circulaba en sentido contrario a frenar bruscamente y desviarse para evitar el impacto.

En el caso del Grado, el conductor afectado denunció los hechos al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil oscense, aportando las imágenes grabadas desde su vehículo. Gracias a estas pruebas, las autoridades pudieron identificar y detener al presunto autor por un delito contra la seguridad vial, trasladando las diligencias al Juzgado de Instrucción de guardia de Barbastro.

Imprudencias al volante

No se trata de un caso aislado. El 29 de julio, otro camionero de Lleida, en este caso de 34 años, fue detenido por hechos similares ocurridos el 23 de junio en la carretera N-230 en el término municipal de Benabarre. En aquella ocasión, el conductor realizó un adelantamiento prohibido a dos camiones en un tramo con visibilidad limitada e ignorando la señalización que prohibía expresamente esta maniobra.

Las consecuencias legales de los adelantamientos temerarios

Hay que recordar que los adelantamientos temerarios están tipificados como delitos contra la seguridad vial en el Código Penal, pudiendo comportar penas de prisión, multas económicas y retirada del permiso de conducir.