Catalunya activa la alerta del Inuncat por lluvias este domingo por la tarde y de madrugada

Publicado por redacción

Creado: Actualizado:

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Inuncat por lluvias que este domingo por la tarde pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos en el Pirineo occidental, y los 40 durante la madrugada del lunes en varias comarcas de la Cataluña central.

Pueden acumularse hasta 100 l/m2 en 24 horas en las comarcas del prelitoral central y la Selva (Girona), y los aguaceros previstos en Catalunya podrán ir acompañados de fuerte viento, tormenta, fenómenos locales de tiempo violento y mar alterado, informa la Generalitat en un comunicado este domingo, que coincide con la 'operación retorno' de agosto, por lo que ha pedido extremar la precaución.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) prevé que este domingo se pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos, especialmente en el Pirineo Occidental, y con menos probabilidad en las comarcas de Ponent (Lleida), Terra Alta (Tarragona), el Lluçanès (Barcelona), la Cerdanya y el Ripollès (Girona).

De madrugada se pueden superar los 40 l/m2 en 30 minutos en la Selva (Girona), el Bages, Osona (Barcelona) y otras comarcas de Barcelona, con probabilidad más baja en el Penedès, Girona y el resto de la Cataluña Central.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia y ha recordado la posibilidad de crecidas repentinas en barrancos y rieras de las zonas más afectadas.