Septiembre empieza con fiestas

En Guissona la ‘ballada’ de ‘gegants’ tuvo la presencia de la Colla Gegantera de Poblenou. - LAIA PEDRÓS

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

En Guissona la ‘ballada’ de ‘gegants’ tuvo la presencia de la Colla Gegantera de Poblenou. - LAIA PEDRÓS La plaza de la iglesia de Agramunt se llenó de asistentes durante la Dansa dels Canuts i Rams. - LAIA PEDRÓS Tremp inició ayer sus fiestas, que durarán hasta el lunes. - AJUNTAMENT DE TREMP Entrega de premios al Borgenc y al Garriguenc de l’Any. - AJUNTAMENT LES BORGES BLANQUES Pregón, ‘txupinasso’, batucada en las fiestas del Turó de Gardeny. - JORDI ECHEVARRIA Lectura del pregón de fiestas en el barrio Instituts — Sant Ignasi. - JORDI ECHEVARRIA

La demarcación de Lleida sigue de fiesta mayor en un fin de semana con múltiples actividades y conciertos. Guissona dio ayer el pistolazo de salida a su fiesta mayor con un pasacalles con los gegants y capgrossos del municipio y la participación de la Colla Gegantera del Poblenou. También tuvo lugar el pregón inaugural a cargo de los Bombers Voluntaris de Guissona. Entre las propuestas para hoy sábado hay la actuación castellera con los Castellers de Foix de Cubelles, los Castellers de Cerdanyola y los Margeners de Guissona.

La plaza de la Església de Agramunt se llenó ayer con la escenificación de la Dansa dels Canuts i Rams, que estrenó la alcaldesa, Sílvia Fernàndez. Cada danzante recibe un canut hasta agotar existencias y en cada edición es de diseño único y está construído con un tipo de madera diferente. En Tremp, el inicio de fiesta estuvo marcado por las Collanades, la primera edición del concurso de colles populares que reunió a más de 18 grupos participantes. Uno de los actos más esperados llega esta noche con el concierto del grupo Els Catarres en la plaza Catalunya.

En Les Borges Blanques entregaron los premios Olivera d’Or. La educadora Odette Riu fue distinguida como Borgenca de l’Any, mientras que el semanario Som Garrigues recibió el premio al Garriguenc de l’Any. También hubo un taller de capgrossos y una cercavila de gegantons y música en la zona de peñas. Hoy está previsto el concierto del grupo The Tyets y la música de dani6ix & Izzkid, Angangas y Dj Juanpa Claret.

El barrio de Instituts-Sant Ignasi de Lleida tuvo la lectura del pregón a cargo de Ramón Corbella, la presentación de las pubilles y la música de los grupos Música i Ànima y La Vaca Cega. El programa incluye hoy una exposición de coches clásicos y una vermutada, entre otras actividades. El barrio de Turó de Gardeny arrancó ayer su fiesta grandecon un chupinazo y a ritmo de la batucada Re-volta y hoy tiene previsto el espectáculo Màgic Xema y la música de la orquesta Bolero Swing.