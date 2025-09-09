Protección Civil desactiva la alerta del Inuncat después de un episodio de lluvias sin incidencias destacadas

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Protección Civil ha desactivado la alerta del plan de emergencias Inuncat después de un episodio de lluvias sin incidencias destacadas. De las últimas horas destacan los 80,7 litros caídos en Castellnou de Bages (Bages), los 52,2 de Artés (Bages), los 51,9 de Torredembarra (Tarragonès) o los 48,8 de Vila-rodona (Alt Camp). Para este martes por la tarde se mantienen las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de lluvias sobre todo en el Pirineo y Prepirineo, por lo cual el plan se mantiene en prealerta. La previsión marca intensidades de hasta 20 litros por metro cuadrado en media hora y las lluvias también pueden afectar a las comarcas de la Catalunya Central, el Penedès, el Camp de Tarragona y algunos puntos de las comarcas de Girona.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 213 llamadas que han generado 142 incidentes. El 21,88% se han hecho desde el Tarragonès, el 20% desde el Baix Penedès y el 11,25% desde el Baix Camp. Les incidencias más numerosas han sido por inundaciones y por incidencias relacionadas con el tráfico y algunos rescates de personas.

Desde ayer, los Bombers han atendido 90 avisos relacionados con las tormentas. La mayoría se han concentrado a las primeras horas del día y han sido para retirar árboles u otros elementos de la vía pública, así como incidencias por acumulaciones de agua y problemas en desagües y canalizaciones. Ninguna de ellas grave.