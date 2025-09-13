Caracoles y escudella, mejores platos del llano y los Pirineos

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Los caracoles a la llauna y la escudella i carn d’olla han sido elegidos como mejores platos del llano y los Pirineos leridanos, respectivamente, a través del concurso organizado por el grupo SEGRE y la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA). Un total de 2.461 personas han participado en el certamen, que abrió las votaciones el 25 de agosto y las cerró el pasado jueves. La iniciativa fue anunciada a través del perfil de Instagram de este periódico (@segrediari) y se habilitó un formulario virtual para que el público pudiera escoger su receta favorita de entre 12 propuestas. En cuanto a las comarcas del llano, las opciones incluían los caracoles a la llauna (que se llevaron el 46,5% de los votos) y su versión a la gormanda (11,3%), coca de recapte (18,5%), cassola de tros (13,3%), pies de cerdo a la cazuela y bacalao con samfaina. En el caso del Pirineo, se podía escoger entre recetas como escudella i carn d’olla (38,8%), robellones con ajo y perejil (22%), trinxat (17,1%), arroz con carreretes (9,8%), civet de jabalí (9,6%) y palpís de cordero.

Esta selección no es casual, sino que se obtuvo a través de una selección previa de la mano de los seguidores de @segrediari. Un total de 400 usuarios propusieron sus recetas favoritas en una pregunta abierta a través de Stories de Instagram, sin saber que, posteriormente, tan solo las 12 más repetidas serían sometidas a concurso. La única regla era que debían ser platos elaborados, por lo que no se dieron por válidos ni los entrantes ni los postres, así como tampoco los embutidos –aunque la girella y el xolís resultaron de lo más populares entre los usuarios–.

Asimismo, entre los participantes del concurso, se sortearon 20 experiencias gastronómicas: diez cenas para dos personas en el restaurante La Boscana de Bellvís (el 18 de septiembre) y diez comidas para dos personas en Casa Kiko “Lo Pigal” de Llessuí (el 23 de septiembre). Los nombres de los ganadores se anunciaron ayer en la página web y el Instagram del diario SEGRE.

La iniciativa se enmarca en los actos de promoción con motivo del reconocimiento de Catalunya como Región Gastronómica Mundial este 2025 y de la marca Gust de Lleida.