Bellpuig reconoce a Aitana Bonmatí con el premio Estel

Bellpuig otorgó ayer el tradicional premio Estel a Aitana Bonmatí por su defensa de la lengua catalana como personaje público en tanto que jugadora del Barça femenino. Son muchas las veces que la jugadora blaugrana ha defendido el catalán, su lengua materna, que lleva allí donde va.

Bonmatí excusó su ausencia por compromisos adquiridos, pero envió un audio de agradecimiento que se reprodujo durante el acto, que se celebró ayer a mediodía en la plaza Ramon Folch y en el marco de las fiestas locales. La lectura del manifiesto fue a cargo del Agrupament Escolta i Guia (AEiG) Ramon Folch de Bellpuig, entidad distinguida en la edición del premio Estel del año pasado.

El premio Estel se entrega anualmente desde 1991 a personas o entidades que hayan destacado por su defensa de la lengua y la cultura catalana o por haber realizado algún tipo de acción relacionada con el territorio catalán. Las entidades de Bellpuig son las encargadas de hacer las propuestas y de decidir el ganador.

El año pasado el galardón fue otorgado al cau de Bellpuig, que agradeció el reconocimiento a “un refugio emocional que educa en valores a través del ocio”. Personas ilustres como Pep Guardiola, Lluís Llach, Jordi Pujol, el grupo Els Pets o la entidad Òmnium Cultural han sido algunos de los premiados desde 1991.