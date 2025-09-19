Cena en honor a “El millor plat de Lleida” en La Boscana de Bellvís

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Boscana de Bellvís acogió la cena institucional de El millor plat de Lleida, con la presencia de diez de los ganadores del concurso, en el que votaron 2.464 personas. El acto contó con la presencia del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, que destacó que la designación de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025 es “una oportunidad para reforzar el orgullo del sector” y recordó que “sin agricultores y sin producto no hay cocina posible”.

El presidente de la ICEA, Jordi Sala, subrayó que el proyecto pretende “recuperar nuestros platos y hacer visible el trabajo de los productores”. También participaron el presidente de la Diputación, Joan Talarn, y la directora de SEGRE, Anna Sàez. El certamen, impulsado por el Institució Catalana d’Estudis Agraris y diario SEGRE, con el apoyo de la Generalitat y la marca Gust de Lleida, busca reforzar la identidad gastronómica de las comarcas de Lleida