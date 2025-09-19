Cómo cocinar los robellones o níscalos: la recetas más deliciosas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los níscalos son un ingrediente delicioso que se puede incorporar en una gran variedad de platos. Una de las maneras más fáciles de cocinarlos y degustarlos rápidamente es hacerlos a la plancha. Los ingredientes que necesitaremos, aparte de las setas, son:

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Pimienta negra molida

Ajo (opcional, pero recomendable)

Perejil picado (opcional, para decorar)

Instrucciones:

Limpieza: Empieza limpiando los níscalos con un trapo húmedo o un pincel suave. Evita sumergirlos en agua, ya que pueden absorberla y perder parte de su sabor característico. Si hace falta, corta las bases de los tallos, que pueden estar más sucios .

Corte : Si los níscalos son grandes, es recomendable cortarlos por la mitad o en láminas. Eso no sólo ayuda a cocinarlos de manera más uniforme, sino que también facilita que se infusionen bien con los sabores del aceite y las especies . Si son pequeños, los puedes dejar enteros, que quedarán igual de deliciosos.

Calentar la paella : Añade una buena cantidad de aceite de oliva virgen extra en una sartén grande y calienta a fuego medio-alto. Un buen aceite de oliva mejorará notablemente el sabor de los níscalos.

Cocinar: Añade los níscalos a la paella en una sola capa, sin amontonarlos, para que puedan dorarse bien. Cocina durante unos 5-7 minutos, girándolos ocasionalmente con una espátula de madera para asegurarte que se enrubien por todos los lados y queden tiernos.

Condimentar: Añade sal y pimienta al gusto . Si decides añadir ajo, pica un par de dientes y añádelas a la sartén durante los últimos minutos de cocción. El ajo aportará un aroma exquisito y complementará perfectamente el sabor a tierra del níscalo.

Servir: Una vez cocidos, retíralos del fuego y, si te gusta, espolvorea con perejil picado antes de servir. Eso no sólo dará un toque de color al plato, sino que también añadirá un sabor fresco.

Otras ideas para degustar níscalos

Risotto de níscalos: Añade los níscalos cocidos al risotto para un plato cremoso y lleno de sabor. La textura del risotto complementa muy bien la consistencia de los níscalos, creando un plato reconfortante y sabroso.

Rellenos: Los níscalos cocidos son perfectos para rellenar crepes, canelones o incluso para hacer una salsa para pasta. Combínalos con queso rico como el ricotta o el mascarpone para un relleno delicioso y cremoso.

En ensaladas: Combina níscalos cocidos con espinacas frescas, nueces tostadas y queso de cabra para una ensalada sabrosa y nutritiva. Esta combinación de sabores y texturas es ideal para una comida ligera o una cena sofisticada.

Tapa: Sirve níscalos cocidos con un toque de vinagre balsámico y un poco de queso parmesano rayado como tapa para compartir.