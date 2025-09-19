Recetas muy recomendadas para el otoño: cocina con 'fredolics'
Son setas silvestres muy apreciadas en la gastronomía
Los fredolics (Tricholoma terreum) son setas silvestres muy apreciadas y tienen la peculiar característica que reciben su nombre por el hecho de ser setas tardías, que inician la fructificación cuando la mayoría de setas ya la termina. No obstante, son muy aprovechados en la cocina con multitud de recetas:
1. Salteado de fredolics con ajo y perejil
Ingredientes:
- 250 g de fredolics
- 2 dientes de ajo
- Perejil fresco picado
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Limpia los fredolics con un paño húmedo o un cepillo (evita lavarlos con agua).
- En una sartén con aceite de oliva, sofríe los ajos picados a fuego medio hasta que se doren.
- Añade los fredolics y saltéalos durante 5-7 minutos, hasta que estén tiernos.
- Sazona con sal y pimienta, y añade perejil fresco antes de servir. Este plato es perfecto como acompañamiento o tapa.
2. Risotto de fredolics
Ingredientes:
- 200 g de fredolics
- 300 g de arroz arborio
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 litro de caldo de verduras o pollo
- 100 ml de vino blanco
- 50 g de queso parmesano rallado
- Mantequilla
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación:
- Sofríe la cebolla y el ajo picados en una cazuela con un poco de mantequilla y aceite de oliva.
- Añade los fredolics y saltea durante unos minutos.
- Añade el arroz y remueve durante 1-2 minutos.
- Vierte el vino blanco y deja que se evapore.
- Poco a poco, agrega el caldo caliente (una cucharada a la vez), removiendo constantemente, hasta que el arroz esté cremoso y cocido (unos 18-20 minutos).
- Apaga el fuego, añade el parmesano rallado y una cucharada de mantequilla, y mezcla bien. Sazona con sal y pimienta antes de servir.
3. Sopa de fredolics
Ingredientes:
- 200 g de fredolics
- 1 cebolla
- 1 patata
- 1 diente de ajo
- 1 litro de caldo de verduras o pollo
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Perejil fresco (opcional)
Preparación:
- En una cazuela con aceite de oliva, sofríe la cebolla y el ajo picados.
- Añade la patata pelada y cortada en cubos pequeños y sofríe unos minutos.
- Agrega los fredolics y cocina unos 5 minutos.
- Vierte el caldo y deja cocer todo junto durante unos 15-20 minutos, hasta que las patatas estén tiernas.
- Tritura la mezcla si prefieres una crema o deja los trozos enteros si te gusta más rústica. Sazona con sal y pimienta al gusto, y decora con perejil fresco picado.
4. Tortilla de fredolics
Ingredientes:
- 150 g de fredolics
- 4 huevos
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Preparación:
- Saltea los fredolics con ajo picado en una sartén con un poco de aceite de oliva durante 5-7 minutos.
- Bate los huevos en un bol, sazona con sal y pimienta.
- Añade los fredolics al bol con los huevos batidos y mezcla bien.
- Vierte la mezcla en la sartén y cocina la tortilla a fuego medio hasta que esté dorada por ambos lados. Sirve caliente.
5. Pasta con fredolics y nata
Ingredientes:
- 200 g de fredolics
- 200 g de pasta (tagliatelle o espaguetis)
- 200 ml de nata para cocinar
- 1 cebolla pequeña
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Queso parmesano (opcional)
Preparación:
- Cocina la pasta según las instrucciones del paquete.
- Mientras tanto, sofríe la cebolla y el ajo picados en una sartén con un poco de aceite.
- Añade los fredolics y cocina unos minutos hasta que estén tiernos.
- Vierte la nata en la sartén, sazona con sal y pimienta, y deja que espese unos minutos a fuego bajo.
- Mezcla la salsa de fredolics con la pasta cocida y espolvorea con parmesano si lo deseas.
Sociedad
Recetas: ¿Cómo cocinar los robellones o níscalos?
marta planes
Comarcas
La zona del Pirineo de Lleida donde abundan los robellones
Xavi Santesmasses