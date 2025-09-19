Recetas muy recomendadas para el otoño: cocina con 'fredolics'

Publicado por marta planes Creado: Actualizado:

Los fredolics (Tricholoma terreum) son setas silvestres muy apreciadas y tienen la peculiar característica que reciben su nombre por el hecho de ser setas tardías, que inician la fructificación cuando la mayoría de setas ya la termina. No obstante, son muy aprovechados en la cocina con multitud de recetas:

1. Salteado de fredolics con ajo y perejil

Ingredientes:

250 g de fredolics

2 dientes de ajo

Perejil fresco picado

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Limpia los fredolics con un paño húmedo o un cepillo (evita lavarlos con agua).

En una sartén con aceite de oliva, sofríe los ajos picados a fuego medio hasta que se doren.

Añade los fredolics y saltéalos durante 5-7 minutos, hasta que estén tiernos.

Sazona con sal y pimienta, y añade perejil fresco antes de servir. Este plato es perfecto como acompañamiento o tapa.

2. Risotto de fredolics

Ingredientes:

200 g de fredolics

300 g de arroz arborio

1 cebolla

1 diente de ajo

1 litro de caldo de verduras o pollo

100 ml de vino blanco

50 g de queso parmesano rallado

Mantequilla

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación:

Sofríe la cebolla y el ajo picados en una cazuela con un poco de mantequilla y aceite de oliva.

Añade los fredolics y saltea durante unos minutos.

Añade el arroz y remueve durante 1-2 minutos.

Vierte el vino blanco y deja que se evapore.

Poco a poco, agrega el caldo caliente (una cucharada a la vez), removiendo constantemente, hasta que el arroz esté cremoso y cocido (unos 18-20 minutos).

Apaga el fuego, añade el parmesano rallado y una cucharada de mantequilla, y mezcla bien. Sazona con sal y pimienta antes de servir.

3. Sopa de fredolics

Ingredientes:

200 g de fredolics

1 cebolla

1 patata

1 diente de ajo

1 litro de caldo de verduras o pollo

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Perejil fresco (opcional)

Preparación:

En una cazuela con aceite de oliva, sofríe la cebolla y el ajo picados.

Añade la patata pelada y cortada en cubos pequeños y sofríe unos minutos.

Agrega los fredolics y cocina unos 5 minutos.

Vierte el caldo y deja cocer todo junto durante unos 15-20 minutos, hasta que las patatas estén tiernas.

Tritura la mezcla si prefieres una crema o deja los trozos enteros si te gusta más rústica. Sazona con sal y pimienta al gusto, y decora con perejil fresco picado.

4. Tortilla de fredolics

Ingredientes:

150 g de fredolics

4 huevos

1 diente de ajo

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación:

Saltea los fredolics con ajo picado en una sartén con un poco de aceite de oliva durante 5-7 minutos.

Bate los huevos en un bol, sazona con sal y pimienta.

Añade los fredolics al bol con los huevos batidos y mezcla bien.

Vierte la mezcla en la sartén y cocina la tortilla a fuego medio hasta que esté dorada por ambos lados. Sirve caliente.

5. Pasta con fredolics y nata

Ingredientes:

200 g de fredolics

200 g de pasta (tagliatelle o espaguetis)

200 ml de nata para cocinar

1 cebolla pequeña

1 diente de ajo

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Queso parmesano (opcional)

Preparación: