Las marionetas inauguran el Obert

Ayer se inició en Lleida una nueva edición del Obert del Centre Històric, una iniciativa que ya lleva 16 ediciones y que pretende visibilizar la zona del casco antiguo de la ciudad, fomentando así las actividades culturales para toda la familia y promoviendo la desestigmatización del barrio. Durante este fin de semana del 19, 20 y 21 de septiembre se llevarán a cabo diversas propuestas para todos los intereses, que irán desde espectáculos para los más pequeños hasta caminatas por el barrio o charlas culturales al aire libre. Los puntos de la ciudad en donde se van a ubicar todas las actividades serán, principalmente, en la zona Ereta, que engloba la plaza del Ereta, calle Cavallers y alrededores, en la plaza del Dipòsit, en la zona del Turó y también en la plaza Cervantes. Todos se llenarán de movimiento a partir de las 9 h de la mañana hasta las 22 h de la noche, con propuestas pensadas para todo tipo de públicos. Ayer por la tarde tuvo lugar el evento inaugural de este fin de semana del Obert del Centre Històric en la plaza Cervantes, con la presencia del alcalde Fèlix Larrosa, que participó en los juegos y se mostró orgulloso de que iniciativas como esta se lleven a cabo en la ciudad.

Durante el acto se hicieron diferentes actividades para niños y adultos e incluso hubo un espectáculo con títeres para dar por iniciado el fin de semana del Obert. La programación, que se puede consultar de form a íntegra en la web de la Paeria, continuará durante hoy y mañana con visitas guiadas a espacios patrimoniales del centro histórico, música en directo y más propuestas que invitan a la ciudadanía a redescubrir el corazón de Lleida.

Afectaciones en el tráfico en la ciudad

y sábado la calle Sant Martí va a estar cortada desde las 8 h hasta las 2 h, la zona de la Panera desde las 13 h a las 2 h, la calle de los Obradors de 8 a 22 h y la de Lluís Besa de las 19 h a las 23 h. El domingo tampoco se podrá circular por ronda Sant Martí de las 9 h a las 15 h, igual que la calle Lluís Besa y la plaza del Ereta.