Continúan las novatadas de la UdL 15 días después del inicio del curso

Estos días, las tradicionales novatadas siguen siendo visibles por las calles de Lleida, especialmente en la zona de la canalización del río Segre. Estudiantes con restos de harina en la ropa, letras "N" pintadas en el frente y consumiendo bebidas alcohólicas en grupo siguen formando parte del paisaje urbano, dos semanas después del inicio del curso académico en la Universidad de Lleida (UdL).

Tanto los responsables universitarios como los representantes de los estudiantes coinciden en señalar que la mayoría de estas actividades han evolucionado hacia formas menos humillantes. Según indican, las prácticas que se realizan actualmente fuera del campus universitario se parecen más a gincanas festivas que a las tradicionales novatadas vejatorias.

La legislación contra las novatadas tiene limitaciones

La Ley de Convivencia Universitaria, que entró en vigor el año 2023, tipifica las novatadas como falta muy grave que puede comportar la expulsión de la universidad por un periodo de entre dos meses y tres años. Específicamente, la normativa califica como infracción grave "realizar novatadas o cualquiera otras conductas vejatorias" que atenten contra la dignidad de las personas.

Sin embargo, existe una importante limitación en esta legislación: el régimen disciplinario sólo se aplica dentro del recinto universitario. Esta restricción deja fuera de su ámbito de aplicación todas aquellas prácticas que se realizan en espacios públicos de la ciudad, como las que actualmente se observan a la canalización del río Segre y otros lugares de Lleida.

Otras infracciones contempladas por la normativa

Además de las novatadas, la Ley de Convivencia Universitaria también considera faltas muy graves otros comportamientos como el acoso, la violencia grave contra cualquier miembro de la comunidad universitaria, el plagio de obras intelectuales y el fraude académico en la elaboración de trabajos finales de grado, máster o tesis doctorales, medidas que buscan garantizar un entorno respetuoso y ético dentro de las instituciones de educación superior.