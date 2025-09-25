Premio de Kellogg’s para una fundación de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La firma de cereales Kellogg's ha premiado con 9.000 euros a la Fundació Jericó por El Menjador, un proyecto social promovido en colaboración con el Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida en el marco de los V Premios Kellogg's y FESBAL contra el hambre.

El proyecto busca cubrir las necesidades de alimentación de toda la ciudadanía, con especial atención a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.

La financiación, según explicó la compañía, permitirá mejorar las instalaciones de la entidad, tanto en las áreas de comedor como en la cocina, facilitando “un trabajo más eficiente” al tiempo que refuerza “la sostenibilidad y el impacto comunitario” de la iniciativa.

El objetivo es reconocer e impulsar proyectos para mejorar el acceso a alimentos de personas vulnerables, optimizar los procesos o instalaciones de los Bancos de Alimentos y visibilizar su labor social. El anuncio de los ganadores se hizo durante una firma de un acuerdo de colaboración con la Fundació Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona, en el marco de la ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.