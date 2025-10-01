Aprender no tiene edad

El Auditori Municipal Enric Granados acogió ayer una nueva inauguración del curso del Aula d'Extensió Universitària (AEU) de Lleida, el programa educativo para mayores y con un récord de inscripción con hasta un total de 1.753 alumnos. “Comenzamos con ilusión una nueva etapa con oportunidades de aprender y compartir experiencias todos juntos”, aseguró al público asistente Francesc Rué, el director del AEU de la ciudad. Le acompañó Joan Busqueta, vicerrector de Cultura y Extensión Universitaria de la UdL, quien quiso agradecer el “esfuerzo” de la junta en la organización del nuevo curso. Este comenzará, según Rué, con clases en el mismo Auditori, ya que hay obras en el edificio del Rectorat. Por ello, dio las gracias a la Paeria por la cesión del espacio. A pesar de aumentar el número de alumnos, Rué admitió que “hemos tenido que dejar a gente fuera y sabe mal, pero el espacio es el que es”.

Tras la bienvenida a los alumnos que acudieron ayer al Auditori, la conferencia inaugural corrió a cargo de Màrius Bernadó, profesor de la UdL y comisario del Any Viñes. Precisamente, la conmemoración de los 150 años del nacimiento del pianista leridano sirvió para rendirle homenaje en la inauguración del curso sénior. Al respecto, Bernadó destacó que Viñes “es el leridano más universal” y “un intérprete que deja huella”. Asimismo, señaló de su figura “su compromiso y su generosidad con sus compañeros”, por su capacidad en detectar el talento en las nuevas generaciones. Para acercar al público la figura del pianista leridano, el acto contó con la lectura de varios fragmentos de su diario personal. “Es una fuente inmensa para conocer no solo su vida y obra, sino también el panorama social, cultura y artístico de su época”, aseguró. Y sobre todo su relación e íntima amistad con el compositor francés Maurice Ravel, de la misma edad y a quien conoció en París. “Viñes fue el primero en tocar una obra de Ravel en público y también en interpretar música rusa”, añadió Bernadó. El musicólogo quiso dedicar la actuación de Jordi Boixaderas y Vladislav Bronevetzky, que trató sobre todo de la estrecha amistad entre Viñes y el compositor francés Maurice Ravel, a la junta del AEU. “Sé que ha estado todo el verano intentando solucionar el problema del espacio y quiero resaltar su esfuerzo”, dijo. También actuó la Coral Aula Cor.

Actualmente, hay una treintena de AEU en la demarcación de Lleida, con presencia en capitales de comarca y otros municipios. En toda la demarcación, hay 7.500 personas inscritas repartidas entre la treintena de AEU, una cifra que aumenta cada año.