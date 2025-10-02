Casi 4.700 leridanos, en lista de espera para acceder al sistema de Dependencia

Un total de 4.623 leridanos estaban a la espera del sistema de Dependencia en el mes de mayo, según los últimos datos publicados por el departamento de Derechos Sociales e Inclusión. De estos, 1.469 ya tenían la valoración de grado y aguardaban el PIA, el programa individual de atención que establece los servicios y/o la prestación económica.

En estos casos, el tiempo medio de resolución en Lleida es de 75 días. Solo en mayo, se resolvieron 595 expedientes en las comarcas leridanas. A estos se deben añadir los leridanos que esperan ser evaluados para saber si pueden acceder al sistema. A finales de mayo, había 3.154 valoraciones pendientes por parte de los servicios de valoración de la dependencia (Sevad). En los de Lleida tenían pendientes 2.641 expedientes, en los del Alt Pirineu, 507, y en Aran, 6. Sumando el tiempo medio de espera para el PIA y el de la valoración, en el llano supera los 6,5 meses, en el Pirineo (la cuarta más alta de Catalunya) hay una espera superior a los 8 meses, y en Aran se sitúa por encima de los 3 meses.

Entretanto, el Parlament avaló ayer la prórroga de un año más para que las residencias y los servicios del ámbito social puedan acreditarse y tener plazas públicas.