Juan José, mecánico: "esta práctica es perjudicial para el sistema de dirección"

El reconocido mecánico Juan José Ebenezer ha advertido a los conductores sobre un hábito común que puede dañar significativamente el sistema de dirección de los vehículos. A través de su cuenta de TikTok, donde comparte regularmente consejos de mantenimiento automovilístico, el experto de Talleres Ebenezer ha señalado que girar el volante cuando el coche está detenido puede reducir considerablemente la vida útil de componentes esenciales.

"No es bueno para tu sistema de dirección", afirma Ebenezer en uno de sus vídeos más recientes, donde recomienda no mover el volante mientras el automóvil permanece estacionado. El mecánico explica que esta práctica, especialmente común al salir de aparcamientos, somete a un estrés innecesario las piezas de la dirección y puede provocar un desgaste prematuro. Como alternativa, sugiere que los conductores deberían mover ligeramente el vehículo antes de realizar giros pronunciados.

A lo largo de sus publicaciones, el experto enfatiza que el mantenimiento preventivo es fundamental para evitar averías costosas y visitas inesperadas al taller. Sus consejos no solo abarcan el sistema de dirección, sino también otros elementos críticos como neumáticos y frenos, siempre con el objetivo de maximizar la durabilidad de los componentes del vehículo.

La importancia de una correcta alineación

La alineación de los neumáticos constituye un aspecto fundamental del mantenimiento vehicular que afecta directamente al comportamiento del coche y su seguridad. Según explican los especialistas de lacasadelneumático.com, un neumático correctamente alineado es aquel que mantiene una posición adecuada en relación con la suspensión y el sistema de dirección.

El proceso de alineación consiste en ajustar los neumáticos para que queden perfectamente paralelos entre sí y en la posición óptima respecto a la superficie de rodadura. Una alineación incorrecta no solo acelera el desgaste de los neumáticos, sino que también puede afectar negativamente al consumo de combustible y a la estabilidad general del vehículo durante la conducción.