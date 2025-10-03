Lleida se consolida como motor de la innovación

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Parc Agrobiotech de Lleida acogió ayer la 4ª edición de Ebro Valley Agro Tech, una jornada centrada en la innovación agroalimentaria y la conexión entre startups, microempresas, inversores y distribuidores del Valle del Ebro. El acto contó con la participación de más de 135 profesionales procedentes de seis comunidades autónomas (Catalunya, Aragón, La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana y Cantabria), que compartieron experiencias, establecido contactos y explorado nuevas vías de colaboración empresarial. Los dos momentos más destacados de la jornada han sido las sesiones de networking guiado, reuniones bilaterales de 3 minutos para facilitar la interactividad y el establecimiento de relaciones comerciales entre todos los participantes, y también el Ebro Valley Lunch, el momento de degustación de los productos de las empresas agroalimentarias participantes en el encuentro. El acto se enmarcó dentro del proyecto Tech FabLab de la iniciativa RETECH- Next Generation de la Unión Europea y dentro de las actividades de Catalunya Región Mundial de la Gastronomía 2025.