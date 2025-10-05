CIBERSEGURIDAD
Alerta por estafas a través de un código QR por SMS
La Agència de Ciberseguretat de Catalunya avisa de este engaño que simula ser una operación de Bizum
La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectado una nueva estafa a través de un mensaje de texto que informa de una supuesta operación de Bizum.
El mensaje proporciona un código de confirmación y un número de teléfono para llamar en caso de no reconocer la operación. Si la víctima llama, los estafadores intentan engañar al usuario para que autorice movimientos bancarios o les facilite el acceso a su cuenta. La Agència insta a no llamar con el fin de no caer en la estafa.