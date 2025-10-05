SEGRE

Alerta por estafas a través de un código QR por SMS

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya avisa de este engaño que simula ser una operación de Bizum

Una pantalla de móvil con el canal de WhatsApp de avisos y alertas que la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha puesto en marcha para informar a los ciudadanos de ciberestafas.Laura Fíguls / ACN

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectado una nueva estafa a través de un mensaje de texto que informa de una supuesta operación de Bizum.

El mensaje proporciona un código de confirmación y un número de teléfono para llamar en caso de no reconocer la operación. Si la víctima llama, los estafadores intentan engañar al usuario para que autorice movimientos bancarios o les facilite el acceso a su cuenta. La Agència insta a no llamar con el fin de no caer en la estafa.

