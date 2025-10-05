Alerta por estafas a través de un código QR por SMS

Una pantalla de móvil con el canal de WhatsApp de avisos y alertas que la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña ha puesto en marcha para informar a los ciudadanos de ciberestafas.Laura Fíguls / ACN

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectado una nueva estafa a través de un mensaje de texto que informa de una supuesta operación de Bizum.

El mensaje proporciona un código de confirmación y un número de teléfono para llamar en caso de no reconocer la operación. Si la víctima llama, los estafadores intentan engañar al usuario para que autorice movimientos bancarios o les facilite el acceso a su cuenta. La Agència insta a no llamar con el fin de no caer en la estafa.