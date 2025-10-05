Los yacimientos ibéricos abren sus puertas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Los interesados en conocer cómo era la gente que vivía en la Catalunya de hace 2.200 años tienen una buena oportunidad de hacerlo con el Cap de Setmana Ibèric, que impulsa el Museu d’Arqueologia de Catalunya desde hace 25 años. Durante el día de ayer, los más pequeños se convirtieron en arqueólogos en la ciudad ibérica del Molí d’Espígol de Tornabous participando en un taller de excavación y una visita guiada. Hoy también habrá actividades. En Els Estinclells de Verdú también hubo visitas al poblado ibérico así como un taller de demostración del proceso cerámico de la época y otro de la artesanía del vidrio y la degustación de un plato en el menú del restaurante Magic’s. Se han programado actividades en los Vilars d’Arbeca, la necrópolis de Almenara en Agramunt y en Gebut en Soses.