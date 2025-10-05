El Raimat Arts Festival cierra su cuarta edición consolidándose como un referente cultural y social en Lleida

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El Raimat Arts Festival (RAF), impulsado por la Fundación Comunitaria Raimat Lleida, cierra hoy, domingo 5 de octubre, su cuarta edición con una valoración muy positiva. El certamen, que este año ha ampliado su duración de tres a cuatro días, ha apostado por una programación más variada que ha incorporado nuevos estilos como el flamenco y ha reforzado la vertiente gastronómica con el Taste of Lleida. Esta evolución ha contribuido a consolidar el festival como uno de los acontecimientos más relevantes del panorama cultural y empresarial leridano.

Según su fundadora y directora, Elena de Carandini, el festival confirma que la cultura puede ser un motor de transformación y cohesión social. De Carandini ha anunciado que la quinta edición del RAF se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026 y que servirá para conmemorar el quinto aniversario con una propuesta artística de alcance internacional y una clara vocación de retorno positivo al territorio.

El director artístico, Joan Plana, ha destacado la voluntad del festival de seguir evolucionando y romper barreras entre disciplinas. “Ampliar la oferta e incorporar nuevos géneros nos ha permitido conectar con más públicos manteniendo la exigencia y la calidad artística”, ha afirmado. Plana también ha adelantado que la próxima edición contará con más artistas internacionales y proyectos innovadores que combinen tradición y experimentación musical.

El punto final del festival llega este domingo con el recital del reconocido clavecinista Ignacio Prego, que interpretará las Variaciones Goldberg de Bach en la iglesia del Sagrat Cor de Raimat. La jornada incluye también la propuesta Lugares, de la percusionista leridana Carme Garrigó, con pequeños conciertos repartidos por varios espacios emblemáticos del municipio. Con esta edición, el RAF refuerza su apuesta por la unión entre música, gastronomía y compromiso social, una filosofía compartida con su patrocinador principal, La Roca Village, que da apoyo al proyecto desde sus inicios.