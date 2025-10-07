Más de la mitad de los trabajadores de Guissona, extranjeros de renta baja o media: consulta los datos de Catalunya

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El IDESCAT (Instituto de Estadística de Catalunya) ha publicado, como cada año, su índice socioeconómico territorial, con datos muy relevantes sobre la población de cada uno de los municipios de Catalunya. Entre los datos recogidos por los expertos, hay el porcentaje de población ocupada , el de trabajadores de baja calificación , el de la población de estudios bajos , el de la población joven sin estudios postobligatorios , el de los extranjeros de países de renta baja o media y la cifra media de la renta por persona en cada municipio.

La estadística de los extranjeros de renta baja o media lo encabeza un pueblo de la Segarra: Guissona, con más de la mitad de trabajadores de este tipo. En concreto, un 52,3% de los habitantes que cotizan en Guissona son extranjeros de renta baja o media. La Portella, en el Segrià, es el segundo a la lista, con un 37,5%, y Salt, en el Gironès, es el tercero a la lista con un 37,1%.

Por otra parte, y en contraposición con Guissona, otro pueblo de la Segarra no tiene ninguno. Es Montornés de Segarra, con un 0% de extranjeros de renta baja o media. Y así hasta 23 municipios catalanes, entre los cuales Cava, en el Alt Urgell, o Bausen, en la Vall d'Aran.