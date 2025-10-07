Roban una moto de enduro en Alfés a plena luz del día

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan el robo de una moto de Enduro que se produjo a primera hora de la tarde del domingo en Alfés. El robo fue grabado por una cámara de seguridad. La matrícula del vehículo es 6372-JCN.

En las imágenes se ve como tres personas llegan con un coche, en concreto, un Volkswagen negro, y uno de ellos se va con la moto. Los ladrones aprovecharon que jugaba al Barça justo aquella hora y que el Casal estaba lleno de gente. Además, escogieron una calle muy poco transitada.